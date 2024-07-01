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BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 yükselişle 10.714,07 puandan başladı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
BIST 100 endeksi günü yükselişle açtı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,16 puan ve yüzde 0,62 artarak 10.714,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,70 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 azalışla 10.647,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiği söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

  • BIST 100
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