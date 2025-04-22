Kadıköy'de bit pazarında kaydedilen korkunç görüntüler, çocukların katillere özendiği ve idol olarak benimsediğini ortaya çıkardı.

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

ÇOCUKLAR İDOL OLARAK GÖRÜYOR!

Sosyal medyada Kadıköy'deki bit pazarında çekilen korkunç görüntüler tepkilere neden oldu.

Görüntülere göre saç kesimi, kılık kıyafeti ve bu yaşta sigara içmeleriyle 12-14 yaş arasındaki çocuklar, Minguzzi'nin katiline özenerek onu idol olarak benimsemiş görünüyor.



