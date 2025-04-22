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Bit pazarında skandal meydan okuma! Minguzzi'nin katilini idol seçtiler

12-14 yaş arasındaki çocuklar, Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini idol olarak benimsedi. Sosyal medyada yer alan skandal görüntülerde, saç kesimi ve kılık kıyafetiyle katile benzemeye çalışan çocukların olduğu görüldü. Bu yaşta sigara içen ve katil gibi giyinmeye özenen çocukların görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2025 Salı 11:43 - Güncelleme:
Bit pazarında skandal meydan okuma! Minguzzi'nin katilini idol seçtiler
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Kadıköy'de bit pazarında kaydedilen korkunç görüntüler, çocukların katillere özendiği ve idol olarak benimsediğini ortaya çıkardı.

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

ÇOCUKLAR İDOL OLARAK GÖRÜYOR!

Sosyal medyada Kadıköy'deki bit pazarında çekilen korkunç görüntüler tepkilere neden oldu.

Görüntülere göre saç kesimi, kılık kıyafeti ve bu yaşta sigara içmeleriyle 12-14 yaş arasındaki çocuklar, Minguzzi'nin katiline özenerek onu idol olarak benimsemiş görünüyor.


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