23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7679
  • 6,356
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.
 

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

39 kişiden ikisinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı

39 kişiden ikisinin 15 yaşında olduğu ortaya çıktı

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI

Fenerbahçe-Kasımpaşa CANLI

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Parkta buldu, ne olduğu bilinmiyor

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA