'Bitcoin Safiye' tutuklandı
Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Bulut tutuklandı.
Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.
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