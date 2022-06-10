Bitki çaylarıyla raf ömrü uzatılan ekmek üretildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Mühendisliği doktora öğrencisi Denizkara ve Gıda Mühendisliği doktor öğretim üyesi Gökhan Akarca'nın coğrafi işaretli Afyonkarahisar'ın ekşi mayalı ekmeği üzerine bir araştırma yaptı.

Denizkara, AA muhabirine, kentteki 30 farklı fırından topladıkları ekşi hamur numunelerinin içindeki bakteri ve maya florasını izole ettiklerini söyledi.

İzole edilen mikro organizmalardan belirli kombinasyonlar yaparak ekmek üretiminde denemeler yaptıklarını dile getiren Denizkara, "En iyi sonucu veren kombinasyonu ekmek çeşitlerinde kullandım. Farklı baharatlarla ekmekleri çeşitlendirdim. Ada çayını sıcak suyla demledim. Hamuru yoğurma esnasında su yerine ada çayı kullandım. Ekmek daha besleyici oldu ve raf ömrü uzadı." dedi.

- "EKMEĞİN TÜRKİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİR TANESİ ÇOK FAZLA İSRAF OLMASI"

AKÜ Gıda Mühendisliği doktor öğretim üyesi Gökhan Akarca da Türkiye'deki ekmekle ilgili en önemli sorunlardan birinin çok fazla israf edilmesi olduğunu belirtti.

Bunu engellemek adına değişik bitki çaylarını ekmeğin üretiminde kullandıklarını ifade eden Denizkara, "Gördük ki ekmek ıhlamur, ada çayı gibi çaylarla yapıldığında geç bayatlıyor ve küflenmiyor. Bu da tabii ki ekmek israfının ciddi anlamda önüne geçiyor." diye konuştu.

Akarca, bilimsel araştırma tamamlandığında sonuçlarının uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanacağını söyledi.