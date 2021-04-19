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Bitlis kırsalında terör operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:30
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalına operasyon düzenledi. 'Eren-11 Şehit J. Er Hüseyin USLU 2021-25' adı verilen operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda bir depo tespit edildi. Depoda, anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı, 1 akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, Kanas silahına ait 10 dürbün, 1 hücum yeleği, 1 şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 mekap ayakkabı, 1 lastik ayakkabı, 1 lehim makinası, 1 radyo, 1 kayak gözlüğü, 1 pas sökücü, 1 çakmak gazı, 1 yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi, depo ise kullanılmaz hale getirildi.

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