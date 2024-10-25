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Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA25 Ekim 2024 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Bitlis merkezli 4 ilde PKK operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 23 Ekim'de Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile Mersin, Diyarbakır ve Yalova'da 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve fotoğraf, örgütün elebaşına ait poster, hançer, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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