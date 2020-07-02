İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8532
  • EURO
    7,7036
  • ALTIN
    391.411
  • BIST100
    116908
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 18:09 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 18:09
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik 30 Haziran'da Bitlis, Ankara, Denizli, İstanbul, Hakkari ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevden ihraç edilen eski albay Z.K, eski polis memurları G.U, H.I, İ,C. ve görevde olan polis memuru E.E.A. gözaltına alındı.

Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.