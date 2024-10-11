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Bitlis ve Burdur'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Bitlis ve Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

IHA11 Ekim 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Bitlis ve Burdur'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Burdur ilinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekât timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bitlis merkezde 2, Tatvan'da 5, Ahlat'ta 1 ve Burdur'da 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı belirtilirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 142.4 gram metamfetamin, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldığı ifade edildi.

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