Bitlis'te 10 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

AA 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:16 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:17

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Tatvan'ın bazı köy ve mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan sınırlarındaki Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köyü ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 2 Haziran saat 22.00'de başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 18.00'den itibaren kaldırılmıştır."