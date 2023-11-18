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Bitlis'te 2 günlük yasak

Bitlis Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Bitlis'te 2 günlük yasak
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Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, il sınırları içinde 18 Kasım'da saat 00.01'den 19 Kasım saat 23.59'a kadar 2 iki gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinliklerin haricinde, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantılarının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine istinaden yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır. Yine belirtilen tarihler arasında ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel grup ve gruplarla ilgili gerekli çalışmaların yapılarak İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin ilgili fıkra hükümleri gereğince, bu şahısların ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi uygun görülmüştür."

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