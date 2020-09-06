Bitlis'te 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat bulundu

AA 06 Eylül 2020 Pazar 14:18 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 14:18

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Aşağıçobansuyu köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubunun barındığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile örgüt mensuplarına ait görüntü tespit edildiği aktarılan açıklamada, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-107" operasyonunda 2'si kadın 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon bölgesinde örgüt mensupları ile 5 M-16 piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, 14 M-16 piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, 387 M-16 piyade tüfeği fişeği, 10 keskin nişancı tüfeği fişeği, el dürbünü ve bıçak ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.