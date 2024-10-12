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Bitlis'te acı olay: Gölete giren baba ve oğlu boğuldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ve oğlu boğuldu. Baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Bitlis'te acı olay: Gölete giren baba ve oğlu boğuldu
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Muş'a bağlı Kırköy beldesinde yaşayan 42 yaşındaki Cuma Bayri ile 14 yaşındaki oğlu İsmail Bayri, yakınlarıyla Güroymak ilçesindeki Budaklı kaplıcasına gitti.

Kaplıcada çıkan termal suyun oluşturduğu gölete giren baba ile oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının kendi imkanlarıyla sudan çıkardığı Cuma Bayri, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AFAD dalgıç ekipleri de 45 dakika süren çalışma sonucu suda kaybolan İsmail Bayri'nin cansız bedenine ulaştı.

Baba ile oğlunun cenazeleri otopsi için Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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