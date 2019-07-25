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Bitlis'te düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkez ile iki ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

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Bitlis merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
 
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. 
 
Bu kapsamda, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla 10 şüphelinin yakalanması amacıyla Bitlis merkez, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Operasyon neticesinde G.A, M.T.A, K.T, C.T, D.K, H.T, N.İ, H.O. ve E.S isimli 9 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel içerikli kitap,dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlılıkla devam edecektir."

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