Bitlis'te, EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

DHA 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:47

Ceren KURTYE/ TATVAN (BİTLİS), (DHA)-

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla ‘Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Sedat Köroğlu 2020-79' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 14 pil bloğu, 2 metre lehim teli, 4 boru kelepçesi, elektrik kablosu, koli bandı, elektrik bandı, 1 akü, alüminyum folyo, 2 şemsiye, 25 metre ip, 1 mont, 1 yelek, makas, pense, tornavida ve eldiven ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edildi.