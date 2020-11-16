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Güncel

Bitlis'te, EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:47
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Ceren KURTYE/ TATVAN (BİTLİS), (DHA)- 

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla ‘Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Sedat Köroğlu 2020-79' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 14 pil bloğu, 2 metre lehim teli, 4 boru kelepçesi, elektrik kablosu, koli bandı, elektrik bandı, 1 akü, alüminyum folyo, 2 şemsiye, 25 metre ip, 1 mont, 1 yelek, makas, pense, tornavida ve eldiven ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edildi.

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