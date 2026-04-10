Güncel

Bitlis'te facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı var

Bitlis'te kar yağışının etkili olduğu çevre yolunda 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, çevre yolu bir süre ulaşıma kapandı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 13:56
Bitlis'te aralıklarla süren kar yağışı, çevre yolunda büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobilin birbirine girmesiyle 7 kişi yaralandı, çevre yolu trafiğe kapandı.

BİTLİS ÇEVRE YOLUNDA 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, çevre yolunda kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, YOL YENİDEN AÇILDI

Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan çevre yolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

  • Bitlis zincirleme kaza
  • Bitlis çevre yolu
  • kar yağışı kaza
  • trafik kazası
  • zincirleme trafik kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
