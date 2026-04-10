Bitlis'te facia gibi kaza: Çok sayıda yaralı var

Bitlis'te aralıklarla süren kar yağışı, çevre yolunda büyük bir zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobilin birbirine girmesiyle 7 kişi yaralandı, çevre yolu trafiğe kapandı.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, çevre yolunda kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan çevre yolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.