Güncel

Bitlis'te feci kaza... Dere düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda kontrolden çıkarak dereye düşen beton mikserinin sürücüsü Ergin Aras, yaklaşık 6 saatlik arama çalışmasının ardından aracın mikser kısmına sıkışmış halde cansız olarak bulundu. AFAD, UMKE, dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı operasyonda 2 vinç yardımıyla araç kaldırıldı.

19 Nisan 2026 Pazar 21:05
Bitlis'te feci kaza... Dere düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Bitlis'in Tatvan-Hizan kara yolunda meydana gelen kazada beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü. Sürücü Ergin Aras için başlatılan arama çalışmaları yoğun yağış nedeniyle zorlu koşullarda sürdü ve yaklaşık 6 saat sonra Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.

BETON MİKSERİ DEREYE UÇTU, ERGİN ARAS KAYBOLDU

Tatvan-Hizan kara yolunun Hazo bölgesinde, Ergin Aras idaresindeki beton mikseri kontrolden çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Hizan Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda kaybolan Aras'ın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.

6 SAATLİK ARAMA SONUÇSUZ KALDI, 2 VİNÇLE ARACA ULAŞILDI

Yoğun yağışa rağmen bölgede ve dere yatağında yürütülen yaklaşık 6 saatlik arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen 2 vincin yardımıyla kaldırılan aracın mikser kısmına sıkışan Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Vince bağladıkları halatlarla dereye inen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Aras'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Bitlis beton mikseri kazası
  • Tatvan-Hizan kara yolu
  • Ergin Aras
  • dereye düşen mikser
  • AFAD arama kurtarma

