İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7469
  • EURO
    16,0535
  • ALTIN
    920.594
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
Güncel

Bitlis'te içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 09:00 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:14
ABONE OL

Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.