İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2022 Salı / 18 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,668
  • EURO
    15,8491
  • ALTIN
    926.592
  • BIST100
    2511.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Bitlis'te iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı

Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki organizatör tutuklandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

AA19 Nisan 2022 Salı 16:30 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 16:30
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.