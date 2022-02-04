İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
Güncel

Bitlis'te kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 19:16 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 19:16
ABONE OL

Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.