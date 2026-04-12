  • Bitlis'te kar yağışından yol kapandı! Hastanın imdadına ekipler yetişti
Güncel

Bitlis'te kar yağışından yol kapandı! Hastanın imdadına ekipler yetişti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 56 yaşındaki kadın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 13:29
Bitlis'te kar yağışından yol kapandı! Hastanın imdadına ekipler yetişti
İlçeye bağlı Cihangir köyünde yaşayan Hatun Arslan'ın rahatsızlanması üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Yolun iş makineleriyle açılması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, evde müdahalesini yaptıkları hastayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinesi operatörü Cihangir Günay, basın mensuplarına, yıllardır operatörlük yaptığını, daha önce bu kadar kar yağışıyla karşılaşmadığını söyledi.

Nisan ayında sulu ve ağır bir kar yağdığını belirten Günay, bu nedenle çalışmalarının zorlaştığını dile getirdi.

