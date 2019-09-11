Bitlis'te katliam gibi kaza: 8 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- AA
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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