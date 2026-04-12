Bitlis'te kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası büyük panik yarattı. Tatvan-Van kara yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
B.Ü. yönetimindeki 01 DTR 33 plakalı minibüs, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.