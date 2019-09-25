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Bitlis'te otomobille tır çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

  • AA
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Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobil, Ahlat-Tatvan kara yolunda, Tekin S'nin kullandığı 13 AAD 051 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Bozan ile eşi Leyla Bozan ve 3 aylık Şervan Bozan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Ahlat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hafif yaralanan tır şoförü Tekin S. de ayakta yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Kaymakam Erkan İsa Erat, kazayla ilgili bilgi aldı.

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