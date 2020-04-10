İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6996
  • EURO
    7,3354
  • ALTIN
    363.637
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi
Güncel

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 19:01 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:02
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı, bunun üzerine PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-12 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 2 jelikan bidonda tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 fişek, 3 ateşleme anahtarı, 1700 metre elektrik kablosu, bir top bobin teli, akü, not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, koltuk altı tabanca kılıfı, tişört, pantolon, kemer ve bir paket peçete ele geçirilmiştir.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Girişimcilik hayallerini erteleyip sağlık çalışanları için kolları sıvadılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkede daha operasyonel oldu
Bir ülkede daha operasyonel oldu

Bir ülkede daha operasyonel oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu
Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Rusya, Türkiye'nin uyguladığı yönteme başvurdu

Göreve hazır
Göreve hazır

Göreve hazır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.