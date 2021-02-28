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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA28 Şubat 2021 Pazar 10:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 10:20
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sehi Ormanları bölgesindeki Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-16" adı verilen operasyonda toprağa gömülü brandanın içinde 80 kilogram un, 50 paket toz meyve suyu konsantresi, 40 kilogram şeker, 25 kilogram pirinç, 10 kilogram turşu, 10 kilogram mercimek, 5 kilogram salça, 30 metre kablo, sırt çantası demiri, gazlı fener, çok miktarda tıbbi ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğerleri ise imha edildi.

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