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Bitlis'te SİHA'nın tespit etiği bölgede teröristlere ait sığınak bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla tespit edilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-tarama çalışmalarında terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DHA09 Haziran 2020 Salı 17:40 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:41
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da SİHA'larla 2 teröristin görüntüsünü tespit etti. 8 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ateş altına alınan bölgeye aynı gün de 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2020-35' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi. 2x3 metre ebatlarındaki sığınakta, 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, 1 termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, 1 mat, 2 testere, 1 ampul, 100 kilo ağırlığında çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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