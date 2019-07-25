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Bitlis'te silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Günkırı beldesindeki Yılmaz ve Taner ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Maşallah Taner ve Baran Yılmaz hayatını kaybetti, her iki aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis, Güroymak ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerin çevresinde ve beldede güvenlik önlemleri alındı.

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