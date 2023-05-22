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Bitlis'te sürünün arasına yıldırım düştü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu. Koyunları otlatan şahıs ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Bitlis'te sürünün arasına yıldırım düştü
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Alınan bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinin Nemrut Dağı eteklerinde yaşandı. Son birkaç gündür şiddetli sağanağın etkisi altında olan kentte, yaylada bulunan koyun sürüsünün arasına yıldırım düştü. İhsan Ulu'ya ait sürünün arasına yıldırım düşmesi sonucu 20 koyun telef oldu. Sürüyü otlatan sahipleri ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan olayda ölümden döndüklerini belirten sürü sahibi İhsan Ulu, olayda 20 koyununun telef olduğunu ve bazı koyunlarının ise yaralandığını ifade etti.

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