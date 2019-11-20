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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait, araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğunun tespit edildiği belirtildi.

19 Kasım itibariyle "Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2019-52" operasyonu başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 19 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 6 AK-47 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 fişek, kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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