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Güncel

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı

Bitlis'te, yürütülen operasyonda PKK'ya ait sığınak içinde mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA14 Ocak 2021 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:02
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında, PKK'ya ait ve araziye gizlenen yaşam malzemeleri ile patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu'nda, Harmanyeri kırsalında sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda; 114 adet 5,56 mm çapında fişek, 8 büyük pil, 2 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 4 mont, 1 el feneri, 1 branda, 2 battaniye, 1 soba, 2 su hortumu, 1 çift bot, 2 el yapımı ahşap ranza, 1 merdiven, 3 halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğerleri ise yerinde imha edildi.

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