İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi
Güncel

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçleri, Bitlis kırsalında gerçekleştirdiği operasyonlarda teröristlerce toprağın altına tuzaklanan ve 25 kilo amonyum nitratla güçlendirilen bir adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:52
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Döşkaya köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.


Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyon kapsamında, kırsalda toprağa gömülü teneke kutuda, 25 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve RF komutalı ateşleme anahtar sistemli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemelerin ardından yerinde imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.