Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon

DHA 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:59

Bitlis’in Hizan ilçesinde başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 12 metrekare büyüküğüdeki 2 odalı sığınak bulundu. Sığınaklarda PKK'ya ait gıda ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J. Uzm. Çvş. Halil Ateş 2020-93' adıyla düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 12 metrekarelik 2 odalı sığınak bulundu. Sığınaklarda 2 akü, 202 kalem pil, 44 büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.