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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA08 Aralık 2020 Salı 19:33 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 19:33
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Bitlis  kırsalında, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak ve Doğruyol köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit J.Er Kadir Güler 2020-02' ve 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm. J.VI. Kad.Çvş. Eyüp Fidan 2020-162' adı verilen iki ayrı operasyonda, teröristlerin önceden mevziye tuzakladığı amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP, bidon içerisine yerleştirilmiş 1 basma tip ateşleme anahtarı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, gerekli incelemelerin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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