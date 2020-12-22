Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon

DHA 22 Aralık 2020 Salı 19:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 19:04

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam ve patlayacı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Balcılar ile Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 300 büyük pil, 6 leşker kıyafeti, fırın, düdüklü tencere, 2 kürek, kazma, 2 çekiç, 3 murç, 765 kilo ve çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.