İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6401
  • EURO
    9,3096
  • ALTIN
    457.309
  • BIST100
    1404.97
Güncel

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Bitlis'te, jandarmanın yaptığı operasyonda terör örgütü PKK sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

DHA22 Aralık 2020 Salı 19:04 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 19:04
ABONE OL

Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam ve patlayacı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Balcılar ile Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-206' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan 20 kilo amonyum nitrat, 300 büyük pil, 6 leşker kıyafeti, fırın, düdüklü tencere, 2 kürek, kazma, 2 çekiç, 3 murç, 765 kilo ve çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.