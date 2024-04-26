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Bitlis'te terör örgütüne darbe

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arazide toprağa gömülü roketatar mühimmatı, el bombası ve uzaktan kablo komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ele geçirildi.

DHA26 Nisan 2024 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Bitlis'te terör örgütüne darbe
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine Tatvan ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' adıyla operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Dedektör ile yapılan aramalarda kayalıklar arasında toprağa gömülü 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 el bombası, 4 teneke bidona yerleştirilmiş içinde 200 kilogram patlayıcı bulunan uzaktan kablo komutalı EYP düzeneği, 1 adet 20'li pil bloğu ve 15 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alınırken, tenekelerin içinde bulunan amonyum nitrat ise olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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