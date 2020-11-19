Bitlis'te terör örgütünün yaşam malzemeleri bulundu

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa gömülmüş çok sayıda kıyafet, gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Hizan'ın Ürünveren köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-92 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda toprağa gömülü çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, şarjör, 19 kilo 500 gram tütün, 18 büyük pil, 60 kalem pil, panço, kazma, çekiç, kürek, balta, testere ve 158 kilogram gıda maddesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğerleri yerinde imha edildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.