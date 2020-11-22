Bitlis'te, teröristlerce toprağa gömülü EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA 22 Kasım 2020 Pazar 22:46 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 22:46

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Kuşlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bugün itibarıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hasan Kuzu 2020-114 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Kuşlu köyü kırsalında toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, plastik bidonlarda ise 50 kilogram peynir, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram yağ ve 10 kilogram salça ele geçirilmiştir. Malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerin ardından imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.