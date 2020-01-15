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Güncel

Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 sığınak ile ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

AA15.01.2020  09:40 - Güncelleme: 15.01.2020  09:45

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan kırsalındaki bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 14 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyona, 12 jandarma özel harekat, 6 jandarma asayiş komando timi ile güvenlik korucuları katılmıştır. Helikopterle bölgeye sevk edilen birlikler tarafından operasyonda çeşitli ebatlarda 11 sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 5 büyük boş tüp, küçük boş tüp ve ısıtıcı ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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