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Bitlis'te toprağa gömülü kalaşnikof bulundu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü kalaşnikof ele geçirildi.

AA30 Ağustos 2020 Pazar 18:30 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 18:30
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Ağaçköprü köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tespit edilip, etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-50" adı verilen operasyonda bir mağaranın tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada naylona sarılı halde toprağa gömülü bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen kalaşnikof marka piyade tüfeği, şarjör, 2 fişek, kazma ve kürek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır. Tespit edilen mağara ise İl Jandarma Komutanlığı Pamit timi tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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