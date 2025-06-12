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Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü
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Adilcevaz-Erciş kara yolunun hastane kavşağında, M.N.N. yönetimindeki 34 DUE 955 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 65 ACL 638 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki A.N. hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

Yaralı, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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