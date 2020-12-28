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Bitlis'te trafik kazası

Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 20:52 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:52
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan-Ahlat kara yolu 300 Evler mevkisinde, sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu altı kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Yakışan'ın hastanede hayatını kaybettiği, beş yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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