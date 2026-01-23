İSTANBUL 13°C / 8°C
  Bitlis'te uygulama noktasında kaza: 4 polis yaralandı
Güncel

Bitlis'te uygulama noktasında kaza: 4 polis yaralandı

Bitlis'te şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün kontrolden çıkarak polis uygulama noktasına çarpması sonucu 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Bitlis'te uygulama noktasında kaza: 4 polis yaralandı
Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelen C.D. yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, Arıcılık mevkiinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol noktasındaki polis kulübesine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kulübedeki 4 polis memuru hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otobüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular başka bir araca nakledilerek Bitlis Otogarı'na götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

