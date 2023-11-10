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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 22:51 - Güncelleme:
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ahlat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçede belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde, 31,9 gram sentetik uyuşturucu, 37,78 gram esrar, uyuşturucu hap, 14,08 gram kokain, 3 tabanca, 3 şarjör, 36 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen muhtelif miktarda para ele geçirildi.

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