İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor
Güncel

Bitlis'te yolu kapalı olan 70 köy için çalışmalar sürüyor

Bitlis'te yolu kar yağışı nedeniyle kapalı olan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi15:17 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:17

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 178 santim olarak ölçülen kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştığı belirtildi. Bitlis Belediyesi, mahalle yollarında genişletme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri tarafından toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarılıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin, kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 70 köy yolunun açılması için 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini belirterek, aşırı soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkati çeken yetkililer, bu tür bölgelerde vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerçek bakın ne çıktı?
Gerçek bakın ne çıktı?

Gerçek bakın ne çıktı?

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli
F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.