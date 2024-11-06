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  • Bitlis'te zehir tacirleri bebek pudrasını kullandı! 250 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Bitlis'te zehir tacirleri bebek pudrasını kullandı! 250 kilo metamfetamin ele geçirildi

Tatvan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 00:23 - Güncelleme:
Bitlis'te zehir tacirleri bebek pudrasını kullandı! 250 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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