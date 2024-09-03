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Bitlis'teki orman yangınları kontrol altına alındı

Bitlis il merkezi ile Mutki ilçesine bağlı köylerde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

IHA3 Eylül 2024 Salı 17:51 - Güncelleme:
Bitlis'teki orman yangınları kontrol altına alındı
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Bitlis merkeze bağlı Yukarı karaboy ve Yaygın köyleri ile Mutki ilçesine bağlı Yazıcık ve Kayran köylerinde orman yangınları çıktı. Bitlis İl Özel İdaresi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili Bitlis İl Özel İdaresi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merkez ilçemiz Yukarı Karaboy ve Yaygın köyleri ile Mutki ilçemiz Yazıcık ve Kayran köyleri bölgelerinde çıkan orman yangını, ilgili kurumlarla beraber personellerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Bölgede yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer ise vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya davet etti.

Yangınların çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

  • Bitlis
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  • orman yangını müdahalesi

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