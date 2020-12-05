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Bitli'te zincirleme kaza: 1 ölü

Bitlis-Tatvan karayolunda 7 araç birbirine girdi. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

IHA05 Aralık 2020 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 12:27
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Kaza, bugün sabah saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. 1 otomobil, 2 tır ve 4 kamyonetin karıştığı kazaya bölgedeki sisin neden olduğu belirtildi. Meydana gelen kazada yaralan 5 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada ismi öğrenilemeyen hurda yüklü tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçlarda olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı.

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