İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut, "kasa" olarak anılan Emrah Bağdatlı'nın aldığı ihalelere çöktüğünü anlattı. Yakut, Medya A.Ş.'den aldığı 30 milyon liralık ihaleye Bağdatlı'nın "Bu işi bizimkiler yapsın" diyerek el koyduğunu söyledi. Yakut, İSPARK'tan aldığı 3'er milyon liralık iki işi de Bağdatlı'ya devretmek zorunda kaldı.

İŞİN YÜZDE 20'Sİ YAPILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, "Aden Medya" üzerinden Medya A.Ş.'den 30 milyonluk ihale aldığını anlatan Yakut, Emrah Bağdatlı'nın bu işi devraldığını söyledi. Yakut, Bağdatlı'nın "Bu işi bizimkiler yapsın" dediğini, kendisinin de Bağdatlı'nın belediyedeki gücünü görünce bunu kabul ettiğini belirtti. Proje kapsamında fatura işlemlerini Bağdatlı'nın yönettiğini kaydeden Yakut, işin yalnızca yüzde 20'sinin tamamlandığını öne sürdü. Yakut, işin Piktora Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti., Silonis Yapım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Partners Medya Tic. Ltd. Şti., Barak Yapımcılık İnş. San. Tic. Ltd. Şti., PHD Medya Hizmetleri A.Ş., Newsroom Media Prodüksiyon Ltd. Şti., Anıcraft Dijital Medya Ltd. Şti. ile Mumcular İnşaat ve Taahhüt San. Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinden yürütüldüğü bilgisini de verdi.

İSPARK'tan da 3'er milyon liralık iki iş aldığını söyleyen Yakut, yine Emrah Bağdatlı devreye girince işleri bıraktığını ifade etti.

ONGUN'A ŞİKAYET ETTİM

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la doğrudan tanışıklığı olduğunu anlatan Yakut, son 6 ayda 3-4 defa görüştüklerini belirtti. Bağdatlı'nın belediye içindeki gücünü kötüye kullandığını belirterek durumu Murat Ongun'la konuştuğunu anlatan Yakut, Ongun'un da bu görüşmede kendisine "Zaten ortalarda yok" dediğini, operasyon yapılmasını beklediklerini söyledi.

BYZAG'A 900 BİN LİRA GÖNDERMİŞ

Yakut'un para transferleri de dikkat çekti. Cezaevinden çıktıktan sonra Emrah Bağdatlı'nın isteğiyle Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım'a kardeşinin şirketi "Aktif Spor" üzerinden 750 bin TL yolladığını belirten Yakut, "Bu firmaya daha önce de 150 bin TL göndermiştim. Parayı gönderdikten sonra bize maddi değeri olmayan bazı ürünler gönderildi" dedi.

İBB'de olağandışı medya trafiği! Bağdatlı ve Ongun merkezli ağ ortaya çıkarıldı