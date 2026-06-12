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  • Biyokaçakçılara 2 milyon lira ceza: Poşetlere doldurup yurt dışına çıkaracaklardı
Güncel

Biyokaçakçılara 2 milyon lira ceza: Poşetlere doldurup yurt dışına çıkaracaklardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Biyokaçakçılara 2 milyon lira ceza: Poşetlere doldurup yurt dışına çıkaracaklardı
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Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Nemrut Dağı bölgesi kırsalında çekirge toplayan 3 yabancı uyruklunun, 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalandığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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