27 Aralık 2025 Cumartesi
  Biyolojik çeşitlilik korunacak! Yaptırım cezaları yükseldi
Biyolojik çeşitlilik korunacak! Yaptırım cezaları yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, biyolojik çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlara zarar verenlere uygulanacak idari para cezaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 25,49 yeniden değerleme oranında artırıldı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 10:57
Biyolojik çeşitlilik korunacak! Yaptırım cezaları yükseldi
Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilgili hükmü uyarınca aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları, bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, Kanunda belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.

Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yoluyla arazi kazanmaya çalışanlara kesilecek ceza miktarı da 3 milyon 496 bin 768 lira olarak tespit edildi.

Ceza miktarları, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

